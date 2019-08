Ašeradens: Latvijā universitāšu autonomija drīzāk noved pie stagnācijas, nevis attīstības

Tāpēc viņaprāt universitāte ir ļoti sarežģītā situācijā, un viņš nav priecīgs par to, kā universitāte tiek ar to galā. "Gribētu redzēt, ka universitāte ir gan augstās zinātnes citadele, gan augstu vērtību nesēja. Šobrīd universitāte ir ļoti tālu no tā. Ja runājam par universitāšu autonomiju, tā nav nekāda svētā govs. Vienā brīdī šī autonomija radīta, bet tā ir izrādījusies neefektīva. Varētu gribēt, lai Latvijas universitātes uzrāda daudz labākus rezultātus," sacīja politiķis.