Liepājā sākas devītais "Summer Sound" festivāls

“Mums ir tas gods jau devīto gadu Liepājā pulcēt vienkopus vairākus tūkstošus cilvēku, kuri vēlas baudīt labāko no aktuālās mūzikas piedāvājuma, lieliski pavadīt laiku skaistajā Liepājas pludmalē un kvalitatīvi atpūsties. Arī šogad esam parūpējušies, lai festivāla programma būtu gana daudzveidīga un katrs varētu tajā atrast kaut ko sev piemērotu. Tāpat arī plaša būs ne muzikālo aktivitāšu programma – sākot no cirka un teātra priekšnesumiem, beidzot ar volejbola turnīru, karuseļu atrakciju parku un iespaidīgo Red Bull aviošovu sestdienas pēcpusdienā.” stāsta festivāla organizators Uldis Pabērzis.

Piektdienas vakara galvenie mākslinieki būs dīdžeju duets no Nīderlandes The Him, plašu pasaules slavu iemantojušais lietuviešu dīdžejs Dynoro un elektroniskās deju mūzikas pasaules topu līderis Sigala, kā arī pašmāju mākslinieki – Aija Andrejeva, Singapūras satīns, The Sound Poets un daudzi citi.