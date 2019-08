HOFT lidojošo koku mājā pabeigti nulles cikla būvdarbi

HOFT projekts sastāv no divām 7 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kuras savieno pazemes autostāvvieta ar 23 auto novietnēm. Ēka, kas robežojas ar Strēlnieku ielu, ir arhitektūras piemineklis, kuram uzbūvēti divi papildu stāvi. Pagalmā esošā ēka ir pilnīgi jauna. Projektā kopā ir 42 dzīvokļi platībā no 76 m2 līdz 232 m2. Katram dzīvoklim ir balkons ne mazāk kā 1,80 m platumā, lieli, gaiši logi no grīdas līdz griestiem, pa kuriem paveras satriecošs skats uz pagalmu un kokiem.