Baleta festivālā Jūrmalā duets no Montekarlo baleta

Monako ir valsts, kurā budžets kultūrai ir 5% no IKP un baleta māksla ir goda vietā. Tieši Monako no 1909. līdz 1929. gadam tapa Sergeja Djagiļeva (Serge Diaghilev) “Krievu sezonu” izrādes, kas iekaroja Parīzi un mainīja baleta attīstības trajektoriju pasaulē. Montekarlo baleta trupa, kādu to pazīstam šodien, tika izveidota 1985. gadā pēc Monako princeses iniciatīvas, un kopš 1993. gada baletu vada izcilais franču horeogrāfs Žans Kristofs Majo.