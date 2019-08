Doties pie manikīra "mājas apstākļos" ir bīstami?

“Veiktās sabiedriskās aptaujas rezultāti apliecinājuši mūsu aplēses un pieņēmumus par invazīvās skaistumkopšanas pakalpojumu izmantotāju daudzumu - proti, tos ir izmantojis katrs otrais Latvijas iedzīvotājs (51%), un viens no būtiskākajiem faktoriem, izvēloties pakalpojuma sniedzējus, ir to cena (67%). Šajā kontekstā nav noslēpums, ka zemāko pakalpojumu cenu spēj piedāvāt pakalpojumu sniedzēji, kuri strādā “pelēkajā zonā” un savu darbību veic bieži vien no higiēnas prasību viedokļa nepiemērotās telpās - mājās,” norāda Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta direktore Ilze Straume.

No aptaujas rezultātiem var secināt, ka, no vienas puses, sabiedrības informētība par iespējamajiem saslimstības riskiem ir ļoti augsta, jo 84% respondentu apzinās, ka, izmantojot invazīvās skaistumkopšanas pakalpojumus, pastāv risks saslimt ar vīrusu infekcijām. No otras puses, pakalpojuma saņēmēji kūtri interesējas par procesiem, kas saistīti ar saņemto pakalpojumu drošību. Piemēram, tikai katrs trešais (34%) ir uzdevis jautājumus pakalpojumu sniedzējam par procedūrā izmantoto instrumentu apstrādi un dezinfekciju, kamēr 64% to nedara un vieglprātīgi paļaujas uz pakalpojuma sniedzēju profesionalitāti.