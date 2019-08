Par ES kandidāti SVF izpilddirektora amatam izvirzīta Kristalina Georgijeva

Pirms balsošanas pirmās kārtas no cīņas par SVF vadītāja amatu izstājās Spānijas ekonomikas ministre Nadja Kalvinjo un Portugāles finanšu ministrs Mariu Sentenu, Savukārt pēc pirmās kārtas par izstāšanos paziņoja Somijas centrālās bankas prezidents un bijušais ES komisārs Olli Rēns.

Georgijeva ir Pasaules Bankas izpilddirektore kopš 2017.gada. No 2010. līdz 2016.gadam viņa bija ES komisāre, bet no 1993. līdz 2010.gadam strādāja Pasaules Bankā, tostarp no 2008. līdz 2010.gadam bija Pasaules Bankas viceprezidente.