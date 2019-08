Maskavā gaidāmas jaunas nesankcionētas protesta akcijas

Arī šodien Maskavas centrā ir savesti ievērojami policijas spēki un kravas automašīnas, kā arī autobusi, kas paredzēti aizturēto transportēšanai uz policijas iecirkņiem. Raidsabiedrība Doždj vēsta, ka vairāki tirdzniecības uzņēmumi no varasiestādēm saņēmuši draudu vēstules, kurās aicināts to darbību pārtraukt no sestdienas pusdienlaika līdz pat pusnaktij, jo šajā laikā tuvākajā apkaimē esot gaidāma nesankcionēta opozīcijas protesta akcija.