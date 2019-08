Ieslodzīto skaits Latvijā jau devīto gadu pēc kārtas turpina sarukt

45% no ieslodzītajiem cietumā atrodas pirmo reizi, 25% - ceturto vai vairāk, 17% - otro reizi, bet 13% - trešo reizi. Savukārt lielākā daļa jeb 37% no ieslodzītajiem ir vecumā no 30 līdz 40 gadiem, bet otra populārākā vecuma grupa ir 40-50 gadi, kuru pārstāv 23% no ieslodzītajiem.