Markesss uzvar Čehijā un nostiprinās "MotoGP" kopvērtējuma vadībā

Sacensības gan par apmēram 45 minūtēm aizkavējās lietus dēļ. Taču tas netraucēja Spānijas motobraucējam, kurš iepriekš bija uzvarējis kvalifikācijas sacensībās, būt vadībā no sacensību pirmā līdz pēdējam aplim. Tā spānim bija jau sestā uzvara posmā šosezon.

Otro vietu tikpat stabili izcīnīja itālietis Andrea Doviciozo ar "Ducati", no uzvarētāja atpaliekot par 2,452 sekundēm.

Trešo vietu sīvā cīņā visā sacensību laikā izkaroja austrālietis Džeks Millers no "Pramac Racing" vienības, kurš par 1,045 sekundēm atpalika no Itālijas braucēja, bet par 1,361 sekundi apsteidza spāni Aleksu Rinsu no "Team SUZUKI ECSTAR". Milleram tas bija tikai otrais goda pjedestāls šosezon. Abu cīņa būtu vēl turpinājusies, taču nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ tika pārtraukta apli pirms paredzētā finiša.