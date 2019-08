Pateicoties "Mercedes" boksu stratēģijai, Hamiltons izcīna kārtējo uzvaru

Tikmēr otro vietu izcīnīja nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull", bet trešo vietu ieņēma "Ferrari" pilots Sebastjans Fetels.

Tikmēr pēdējā aplī apdzīšanas manevru veica Fetels no "Ferrari", kurš apdzina savu komandas biedru Šārlu Leklēru, izstumjot viņu no pjedestāla. Piekto vietu ieņēma spānis Karloss Sainss juniors ("McLaren"), sesto francūzis Pjērs Gaslī ("Red Bull"), bet septītais palika soms Kimi Reikenens ("Alfa Romeo"). Astoto pozīciju izcīnīja kopvērtējuma vicelīderis Valteri Botass no Somijas ("Mercedes"), tālāk sekoja Lando Noriss ("McLaren"), bet labāko desmitnieku noslēdza Aleksandrs Albons ("Toro Rosso").