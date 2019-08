Pūce: Reģionālās reformas kontekstā pašvaldībām lielākās bažas par pakalpojumu pieejamību

Pēc aizvadītajām sarunām ar pašvaldību pārstāvjiem ministrs atzina, ka lielākā daļa no tiem ir pauduši iebildumus pret iecerēto reformu. Tas nenozīmējot, ka reforma nenotiks, bet paustās bažas un priekšlikumi, protams, tikšot izvērtēti.

Vaicāts, par ko pašvaldību pārstāvjiem ir lielākās bažas reformas kontekstā, Pūce atbildēja, ka, pirmkārt, satraukums ir par to, vai un cik ērti iedzīvotājiem jaunajā administratīvi teritoriālajā iedalījumā būs pieejami visi nepieciešamie ikdienas pakalpojumi. "Uz to mēs varam skaidri atbildēt, ka valsts pilnīgi noteikti rūpēsies par to, lai teritoriālā pakalpojumu pieejamība saglabātos," norādīja Pūce.