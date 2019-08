Aizsardzības ministrija nākamgad būtiskus ieguldījumus veiks infrastruktūrā

Ministrs arī norādījis uz jaunu militāro poligonu nepieciešamību. "Jābūt reģionālajam izvietojumam. Ādažu poligons, kas ir viens no labākajiem Ziemeļeiropā, ir pārslogots. Mums vajag papildu poligonu Alūksnē, Latgalē un Kurzemē," intervijā laikrakstam uzsvēris Pabriks.

Tāpat viņš ir nobažījies par to, ka NATO karavīri no Kanādas Latvijā aizvien ir spiesti dzīvot teltīs.

Ministrs intervijā laikrakstam atkārtojis jau iepriekš pausto, ka finansējums, kas ir līdzvērtīgs 2% no iekšzemes kopprodukta, aizsardzības nozarei nav pietiekams. "No klasiskās aizsardzības lietām mēs ar saviem 2% nekādi nevaram tikt galā ar pretgaisa aizsardzību, krasta aizsardzību. Tās ir pretraķešu aizsardzības sistēmas, jo to iegādei ir nepieciešams ilgs laiks un arī daudz līdzekļu. Pretgaisa aizsardzībā mums nav tādu līdzekļu," norādījis Pabriks.