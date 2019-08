"Hobss un Šovs" dominē ar 60,8 miljoniem

Filma, kurā galvenās lomas atveido trīs asa sižeta filmu spīdekļi - Dveins Džonsons (Dwayne Johnson), Džeisons Steitems (Jason Statham) un Idriss Elba (Idris Elba), nedēļas griezumā iekasējusi 60,8 miljonus dolāru.

Anotācija: Kad kiberģenētiski uzlabotais Brikstons savā īpašumā iegūst bioloģisku ieroci, kas var iznīcināt visu cilvēci, un veikli apved ap stūri izcilo un bezbailīgo Mi6 aģenti (Vanesa Kirbi), kura izrādās arī Dekarda Šova māsa, senajiem ienaidniekiem nākas sadarboties, lai tiktu galā, iespējams, ar vienīgo džeku visā pasaulē, kurš ir vēl negantāks par viņiem abiem kopā.

Grāvējs "Hobss un Šovs" atver jaunu nodaļu skatītāju iecienītajā "Fast & Furious" (Ātrs un bez žēlastības) franšīzē, vedot skatītāju apkārt visai pasaulei - sākot no Losandželosas un Londonas ielām līdz pat Černobiļai un sulīgi zaļajai Samoa salai.

Filmas reklāmas rullītis.

Jaunajai studijas "Disney" filmai "The Lion King" ("Karalis Lauva") 2. vieta. Filma nedēļas griezumā iekasējusi 38,2 miljonus dolāru.

Anotācija: Karalim Lauvam (Mufasam) piedzimst mantinieks Simba, kuram nākotnē būs jāstājas tēva vietā. Taču Mufasas skaudīgais brālis «Hamleta» stilā pārņem varu, liekot Simbam bēgt. Simba atrod jaunus draugus, jaunu skatījumu uz dzīvi, taču viņa liktenis joprojām ir kļūt par likumīgo karali.

"Karalis Lauva" ir klasiskas Disneja animācijas filmas pārveidota versija, kas plānota šogad. Iecerētas vēl filmas "Maleficent: Mistress of Evil" un "The Lady and the Tramp".

Filmas reklāmas rullītis.

Lente "Reiz Holivudā" (Once Upon a Time... in Hollywood) – režisora Kventina Tarantino devītā filma, veltījums Holivudas zelta laikmeta izskaņai, noslīdējusi uz 3. vietu.

Filmas darbība norisinās Losandželosā 1969. gadā, hipiju ēras ziedu laikos. Bijusī televīzijas vesternu zvaigzne Riks Daltons (Leonardo di Kaprio) un viņa ilggadējais triku dublieris Klifs Būts (Breds Pits) cenšas izsisties strauji mainīgajā Holivudas kino industrijā. Filmā redzama arī Margo Robija, Als Pačino u.c.

Aplūko foto no pirmizrādes!