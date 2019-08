Pie TV skatītājiem nonākusi filma par gleznotāju Viju Celmiņš

Filma tapusi kā viens no "Rīga 2014" projektiem, kas ievadīja pirms vairākiem gadiem notikušo Vijas Celmiņš izstādi "Dubultā realitāte" mākslas muzejā "Rīgas birža".

"Visu mūžu strādājot glezniecības laukā, esmu nonākusi pie atziņas, ka gleznieciskā forma nav izsakāma vārdos. Nosaukumi vai literāri skaidrojumi neatklāj ideju, jo tā slēpjas emocijās, strāvās un zibšņos un nav tik viegli atrodama. Ir jāprot skatīties, ir jāsajūt glezniecības strāvojumi un tiem jāatrod to atbilstība savās sajūtās. Pastāv iespēja kaut ko neredzēt, nesaprast, kaut kam paiet garām, tomēr – cik daudz bagātību ir šajā jomā! Pat vairākus gadsimtus senas gleznas atrod un saviļņo skatītājus arī šodien. Un mūs tā iespaido ne jau sižets vai laikmeta notikumi, bet cilvēka nemainīgā daba – jūtas, centieni un ideāli. Kā mēs to varam saskatīt? Kā sajust? Kā mēs to varam parādīt?" tā pati Vija Celmiņa.