Tuvojas starptautiskais laikmetīgās un videomākslas festivāls "Ūdensgabali"

Festivāls sāksies 8. augusta vakarā plkst. 18:00 ar Līvas Arnavas personālizstādes “Varbūt tiešām” atklāšanu. Pati autore izstādi, kurā apskatāmi dažādu mediju objekti, instalācijas, raksturo kā iespēju izkāpt no saviem informācijas burbuļiem un paskatīties uz tiem no malas, ļaujot izstādes apmeklētājiem izvērtēt nevis procesus no saviem skata punktiem, bet gan pašus skata punktus, atgriežoties pie to pamatiem - redzes, gaismas un uztveres. Par mākslinieci pastāstīs un izstādi pieteiks kuratore Tīna Pētersone.