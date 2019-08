Policija uz "Rammstein" koncertu aicina doties ar kājām vai velosipēdiem

VP Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Ansis Pumpurs šodien žurnālistiem atgādināja, ka Lucavsalā un tās apkārtnē jau no šodienas ir satiksmes ierobežojumi, tāpēc policija šādiem gadījumiem aicina izvēlēties vienkāršāko koncerta apmeklēšanas veidu, proti, ierasties ar kājām, sabiedrisko transportu vai velosipēdiem. Tomēr riteņbraucējiem jārēķinās, ka velonovietņu skaits būs ierobežots. Ņemot vērā satiksmes ierobežojumus, taksometriem būs atļauts izvietoties Mūkusalas un Ziepniekkalna ielās.

Policijas pārstāvis aicināja vecākus ievērot ierobežojumu par pusaudžu atrašanos uz ielas pēc plkst.22. Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka bērniem līdz 16 gadu vecumam aizliegts bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības atrasties publiskās vietās laikā no plkst.22 līdz 7.

Rīgas domes Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes priekšniece informēja, ka otrdien jau no plkst.16 Lucavsalas virzienā tiks nodrošināti trolejbusi maršrutā Latvijas Universitāte -Lucavsala. Tāpat būs papildus reisi 19.maršruta trolejbusam un 40.maršruta autobusam.

Jau ziņots, ka saistībā ar vācu rokgrupas "Rammstein" koncertu no 31.jūlija līdz 9.augustam ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Lucavsalā un citās vietās pilsētā.

No 5.augusta plkst.8 līdz 7.augusta plkst.8 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Lucavsalas ielā un Laivu ielā, Lucavsalā.

Savukārt 6.augustā no plkst.23 līdz 7.augusta plkst.1 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai, savukārt no šodienas līdz 8.augusta plkst.12 būs slēgta transportlīdzekļu piekļūšana Lucavsalas laivu piestātnei.