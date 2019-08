"Demo skapī" šonedēļ - "Panti", Tom Simo un "I Am Memories"

Pašmāju hiphopa mūzikā sevi piesaka pavisam nesen, šā gada sākumā izveidojusies apvienība "Panti". Grupā spēkus apvienojuši hiphopa mākslinieki Andrejs Irbe un Madars Kalnītis (projekts "An Madis") un grupas "MmD" solists Oskars Bērziņš (attēlā).

FOTO: No personīgā arhīva

Popmūzikā ar debijas singlu sevi piesaka 17 gadus vecais mūziķis un dziedātājs no Saldus Toms Samsons, kurš izvēlējies skatuves vārdu Tom Simo.

Jaunā dziesma ieturēta moderna R&B stilā. Par skanējumi parūpējies viens no grupas "Rock n’ Berries" dalībniekiem Jānis Narbuts un ģitārists Gints Purgailis. Dziesmas pēcapstrādē piedalījies Dzintars Vītols.

“Man ir prieks un gandarījums, ka tas beidzot ir izdarīts. Ilgās stundas, meklējot pareizās domas galvā, izlikt uz klavierēm ir atmaksājušās. Dziesma ir par emocijām, par sapņiem, vilšanos un nepadošanos. Katram šī dziesma stāstīs savu stāstu. Ceru, ka šī kompozīcija, katram radīs sava veida pārdomas un klausīties to vēl un vēl,” par dziesmu saka pats autors.

“Pirmoreiz Tomu dzirdēju trīs gadus atpakaļ, kādā no jauno vokālistu konkursiem, kur sēžot žūrijā, jau toreiz sapratu, ka vēlos kādu muzikālu sadarbību ar šo daudzsološo solistu. Un tālāk viss bija vienīgi laika un labas muzikālās idejas jautājums,” tā par Tomu Samsonu saka producents Gints Purgailis. Savukārt Jānis Narbuts stāsta, ka ir bijis ļoti interesanti strādāt ar jaunu mākslinieku, kuram ir savs redzējums oriģinālmūzikā, bet vēl nav izveidojies rokraksts. “Toms ir talantīgs un ļoti perspektīvs Latvijas mūzikas dzīves dalībnieks. Kopā esam radījuši lielisku dziesmu un ticam, ka Tomam izdosies ar to likt par sevi manīt un iekrist klausītāju ausīs!”

I Am Memories "In The Wind"