Intervija: Ernests Štāls par tehnoloģijām un cilvēku tajās

“TechHub” ir bezpeļņas organizācija, kas savā ziņā pilda sociālu funkciju – izglīto sabiedrību un valsts institūcijas par to, kas vispār ir start-up un kā iespējams veicināt to attīstību. Visi līdzekļi, ko izdevies piesaistīt, nonāk atpakaļ komūnā. “Latvijas start-up vide ir, politkorekti sakot, ar potenciālu. Bet mums, it īpaši pēdējos gados, ir arī pietiekami daudz lielāku spēlētāju – “Printful”, “Printify”, “Sonarworks”, “Nordigen”. Vēl pietrūkst pavisam lielo spēlētāju.” Kā varbūtējo iemeslu šā brīža situācijai Ernests min biznesa vadības nevēlēšanos lēkt nezināmajā, sākot visu no nulles, un speciālistu vēlmi pēc garantētiem ienākumiem stabilās darba vietās. Izlemjot par labu start-up sākšanai, jārēķinās, ka tā būs izkāpšana no komforta zonas un, iespējams, viss neizdosies tā, kā cerēts. “Mūsu sabiedrība tikai mācās tolerēt kļūdīšanos. Par kļūdām forši runāt ir tad, kad tām seko veiksme.” Domājot par savām kļūdām, Ernests min personāla vadību, spēju izvēlēties pareizos cilvēkus: “Nav jau nepareizo cilvēku, ir tikai tevis paša nepareizie lēmumi. Ja kāds ir jāatlaiž, tādējādi tu labo savu kļūdu, kas bija darbā pieņemšana.” Vēl viņš piezīmē, ka būtiski vienmēr izdarīt secinājumus un pieiet šim procesam kritiski.