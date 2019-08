Pilsētā ieradies cirks! Ieskats "Rammstein" ugunsšovā

Rīgā bijām liecinieki vienam no iespaidīgākajiem, pārdomātākajiem koncertšoviem, kāds mūsu pusē redzēts.

Foto: Aplūko foto no koncerta (fotografēt drīkstēja tikai pirmās trīs dziesmas).

Jau pašā koncerta sākumā, fonā izskanot Georga Frīdriha Hendeļa svītai "Karaliskā uguņošanas mūzika" un sākoties jaunā albuma skaņdarbam "Was ich liebe", debesīs no skatuves un skandu torņiem uzšaujas melnu dūmu mākoņi. Gar acīm paskrien vairākas apokaliptiskas ainas gan no kino pasaules ("Ūdens pilsēta", "Trakais Makss"), gan literatūras (Orvels, Bredberijs, Bērdžess u.c.).