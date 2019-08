Lai uzzinātu, kā bērniem mācīt veselīgu attieksmi pret naudu jau no bērnības, aicinājām divus atšķirīgus ekspertus dalīties viedoklī un pieredzē. Viens no ekspertiem ir talantīgais uzņēmējs Elviss Straupnieks, kurš jau 12 gadu vecumā izlēma nodarboties ar uzņēmējdarbību un 16 gadu vecumā sāka cīņu par juridisku pilngadību – pabeidza vidusskolu divos, nevis trijos gados. Elviss nominēts kā viens no Ziemeļeiropas top 25 uzņēmējiem, kas jaunāki par 25 gadiem. Otrs eksperts ir finanšu institūta vadītājs vienā no lielākajām bankām Latvijā – Reinis Jansons. Viņš ar kolēģiem izveidojis interaktīvu ārpusskolas izglītības vietu jauniešiem – Finanšu laboratoriju – ar mērķi uzlabot jauniešu finanšu pratību. Reinis uzskata, ka spēja efektīvi pārvaldīt savas finanses ir būtisks priekšnoteikums sabiedrības attīstībai un labklājībai.