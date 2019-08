Vērtēs fiskālo rocību nepaliekamā minimuma un minimālās algas celšanai

TV3 šovakar vēsta, ka, saskaņā ar neoficiālām ziņām, PVN samazināšanu varētu vērtēt restorānu un grāmatu tirdzniecības jomās. Tomēr viens no strīdīgākajiem jautājumiem ir Jaunās Konservatīvās partijas (JKP) priekšvēlēšanu solījums palielināt minimālo algu līdz €500.

Vaicāts par iespējamajām izmaiņām sīkāk, Zakatistovs skaidroja, ka vēl nav zināms, vai tās tiks īstenotas, jo tas būs atkarīgs no fiskālās telpas jeb finanšu iespējām valsts budžetā.

Atis Zakatistovs šodien norādīja, ka FM lūgts sagatavot dažādus scenārijus par neapliekamā minimuma un minimālās algas paaugstināšanas iespējām gan nākamgad, gan trīs gadu griezumā. Tāpat koalīcijas attīstības komiteja tālāk izskatīs atsevišķas iniciatīvas NĪN jautājumā nākamgad, kā arī tiek gatavots iespējamais piedāvājums samazinātā PVN piemērošanai divām nozarēm no 2020.gada, skaidroja Zakatistovs.

Iepriekš vairāk no Jaunās konservatīvās partijas pārstāvjiem izskanējis atbalsts priekšlikumiem par ar nodokļiem neapliekamā ienākumu minimuma un minimālās algas paaugstināšanu līdz 500 eiro no 2020.gada. No vairākiem koalīcijas politiķiem gan izskanējusi piesardzīga vai nosacīti skeptiska nostāja par iespējām tik plašas izmaiņas veikt jau nākamgad.