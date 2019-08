"Rammstein" pirotehnikas šovs jau šovakar

No otrdienas plkst.7 līdz 7. augusta plkst.1 Mūkusalas ielas posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, kā arī atstātie transportlīdzekļi tiks ar autoevakuatoru piespiedu kārtā pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.

No plkst.8 līdz plkst.1 tiks aizliegta kuģošanas līdzekļu tauvošanās un enkurošanās Mazajā Daugavā, kā arī no plkst.15 līdz plkst.1 tiks slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Mazajā Daugavā.

Tāpat no šodienas plkst.23 līdz rītdienas plkst.1 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Mūkusalas ielas posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai. Ierobežojums neattieksies uz operatīvo transportu, sabiedrisko transportu, transportlīdzekļiem ar pasākuma organizatora atļaujām, kā arī iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri strādā un dzīvo ielas slēgtajā posmā.

Kā norāda organizatori, pēc koncerta pasažieru uzņemšanai divās vietās būs atļauts stāvēt taksometriem - no Mūkusalas apļa uz Mūkusalas ielu virzienā uz Bausku, un no Mūkusalas apļa uz Mūkusalas ielu virzienā uz Akmens tiltu.

Vienlaikus no plkst.16 Lucavsalas virzienā tiks nodrošināti papildu trolejbusi maršrutā Latvijas Universitāte-Lucavsala. Tāpat būs papildu reisi 19.maršruta trolejbusam un 40.maršruta autobusam.

Rīgā vācu industriālā metāla giganti Latvijā uzstāsies jau ceturto reizi. Pirmā bija 2001. gada 22. novembrī Skonto hallē, otrā - 2010. gada 4. martā Arēnā Rīga, bet trešā - 2012. gada 7. februārī, arī Arēnā. Baltijas reģionā grupa pēdējoreiz bija pirms diviem gadiem jūnijā, kad uzstājās Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. Šoreiz viņu turnejas grafiks no Maskavas un Sanktpēterburgas cauri Rīgai vedīs uz Tamperi, Stokholmu, Oslo un Vīni. Kopumā šā gada grafikā atlikuši vēl septiņi koncerti, savukārt 2020. gada turneja vismaz pagaidām sastāv no 26 koncertiem, no maija beigām līdz augusta sākumam.