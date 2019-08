Latvijas labākie SUP airētāji izcilus rezultātus sasniedz ar Rīgas ostā ražotiem dēļiem

Šogad, uzsākot jaunu tradīciju, Ostas svētku laikā no 16. līdz 17. augustam Rīgas brīvostas pārvalde ielūdz rīdziniekus un pilsētas svētku viesus uz pirmo SUP festivālu. Festivāla notikumu ietvaros būs iespēja sekot arī Latvijas čempionāta posmam SUP sprintā, kur piedalīsies Latvijas labākie SUP sportisti, kas startē un sasniedz izcilus rezultātus ar Rīgas ostā ražotiem SUP dēļiem.