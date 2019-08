Rīgā trešo reizi notiks elektroniskās mūzikas festivāls "Under 2019"

House skatuves Under Control hedlaineri būs trīs slaveni mākslinieki - vācu leģenda Ian Pooley (Innervisions), producents no Bristoles Red Rack’em (Rinse FM) un vēl viens vācietis ar daudzgadīgu pieredzi Martin Landsky (Poker Flat). Under Pressure tehno skatuves zvaigznes būs aktuālie Answer Code Request (Ostgut Ton) no Vācijas, Sigha (Token) no Apvienotās Karalistes un apokaliptiska tehno autors Qual, kas arī pārstāv Lielbritāniju.