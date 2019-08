Planētas vārdā - kaut ložņāt pa miskastēm

Vācijā ar likumu aizliegts makšķerēt no veikalu un restorānu atkritumu tvertnēm nepārdotos produktus. Tomēr tieši to nakts vidū Berlīnes lielveikala pagalmā dara slēpošanas masku apvilkušais Andrea, kuram pie pieres piesprausts lukturītis. "Es cīnos pret sistēmu, kas balstīta uz pārmērīgu patēriņu," portāla "The Local" žurnālistiem saka 22 gadus vecais jaunietis, kurš studē maģistrantūrā un trūkumu necieš.