Policijā sākta pārbaude par remontdarbu veikšanu "Rīgas enerģētikas aģentūras" telpās bez noslēgta līguma

Jau ziņots, ka REA telpās būvnieki aizvadītā gada nogalē veikuši remontu 20 000 eiro vērtībā, lai gan pirms tam līgums par to nav noslēgts un nauda par paveikto darbu nav samaksāta. Uz to reaģējis deputāts Bergs, kurš vērsās policijā ar iesniegumu. "VP sākta resoriskā pārbaude par prettiesiskām darbībām no REA atbildīgo personu puses," teikts sociālajā tīklā "Facebook" publicētajā policijas atbildē deputātam.