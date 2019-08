Stājies spēkā attaisnojošais spriedums Girsa lietā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments nolēmis atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā, kurā nacionālā naida kurināšanā bija apsūdzēts Illarions Girss, līdz ar to spēkā stājies Girsu attaisnojošais tiesas spriedums, informē AT.