Par pamesto Īles sanatoriju biju dzirdējusi daudz baisu nostāstu. Uz sienām švīkas, kas izskatoties tā, it kāds būtu ārprātā skrāpējies ar nagiem; dažas telpas esot polsterētas, lai delīrijā trakojošie pacienti nesavainotos; vēl tur esot pamesta baznīca ar basketbola groziem. Tā visa fonā naktī sanatorijas apkārtnē joprojām esot dzirdami mežonīgi kliedzieni, un vispār tur esot “drūma enerģētika”.

Nu it kā jau bija iestāde un izbija – tā gadās. Atbrauc buldozers, nošķūrē un miers. Tomēr izrādās, ka sanatorija saulesbrāļiem bija iekārtota muižas kompleksā – valsts nozīmes kultūras piemineklī. Laikam jau tikai padomju varas funkcionāru sakarsušajos prātos varēja ienākt ideja specrežīma slimnīcu benzīna un līmes ostītājiem ierīkot pilī ar senu parku un strūklaku dārzā.

Kopš 2014. gada VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNI), kuru pārvaldīšanā ir ēkas, kompleksam meklē nomnieku. VNI atzīst, ka muiža ir tik bēdīgā stāvoklī, ka investīcijas vajadzīgas vismaz 2 miljonu eiro apmērā. Pagaidām neviens potenciālais nomnieks nav pieteicies. 2016. gadā nosacītā nomas maksa par objektu minēta 2500 eiro mēnesī. To var nomāt uz 30 gadiem.

No Rīgas līdz Īlei jābrauc nedaudz vairāk par stundu – ar visu kafijas dzeršanu. Ceļš ved gar vienu no populārākajām Latvijas svētvietām – Pokaiņiem. Vispirms ieraugām 300 gadu seno un daudzkārt nopostīto Īles luterāņu baznīcu, kas atdzimšanu piedzīvoja pirms trim gadiem. Dievnams tiek atjaunots soli pa solim, un, lai gan caur griestiem vietām redzamas debesis, dievkalpojumi notiek reizi mēnesī.

Ceļš vijas cauri mežam, kas līdzinās parkam. Tomēr tīrīt no kritalām mežu nedrīkstot, jo vecie koki esot mājas dažām vaboļu sugām. Pirms izpētām pamesto muižu, gribam satikt vēstures lieciniekus – bijušos sanatorijas darbiniekus, kas dzīvo tepat aiz līkuma.

Viņai, tāpat kā citiem īleniekiem, no sirds žēl, ka kādreiz plaukstošā vieta grimst aizmirstībā. “Nu jau septītais gads, kā žogs apkārt un viss brūk. Mēs, cik nu esam palikuši, dzīvojam mierā un klusumā – katram savs dārziņš, re, stārķi, dzērves,” viņa iezīmē idillisku ainu. Dzidra palikusi viena – dzīvesbiedra vairs nav, bet dēls ar ģimeni Alsungā. “Sazvanāmies gan katru dienu,” viņa piemetina. Dzidra stāsta par trim mazbērniem – kādas augstskolas beiguši, ko dara, un sola pameklēt vecās fotogrāfijas. Kamēr runājamies, pagalmā, ziņkārības dzīti, iznāk citi iemītnieki.

Elmārs, atradis senu fotogrāfiju no kādas balles, rāda Ņinai. Atmiņu lādei vāks vaļā, un nu jau saruna sāk ritēt raitāk. “Mums te vienmēr bijusi sava republika – slikti nebija,” atceras Ņina. “Neārstējās šādi tādi – izglītoti, inteliģenti,” viņa runā par teju sešdesmit gadus tālu pagātni. Toreiz, sešdesmitajos, jauno, smuko medmāsiņu ievēroja puisis, kurš Īles zaļo pauguru veselīgajā gaisā dakterēja plaušu kaiti.

Atvadāmies no māsiņām, kuras paliek pagalmā uz soliņa kavējoties tālās atmiņās, un dodamies aplūkot to, kas palicis pāri no Īles muižas.