Mūzikas nometne "Baltic Trail" aicina uz imersīvās jeb telpiskās skaņas koncertu

Eksperimentālās elektroniskās mūzikas producenti, instrumentālisti un vokālisti no trim Baltijas valstīm, kā arī vizuālo multimediju mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm tiksies nometnē “Baltic Trail”, lai apvienotos intensīvā koncertprogrammu radīšanas sesijā. Nedēļas laikā 12 dalībnieki radīs vismaz četrus sadarbības projektus, plašākai publikai pirmatskaņojot nometnē radītās audiovizuālās koncertprogrammas, kā arī sniedzot solo priekšnesumus.

Starp nometnes dalībniekiem būs tādi mākslinieki kā Evija Vēbere, MNTHA, Demaui, Dom Trauma, Glociks un Multilux no Latvijas, kā arī tādi elektroniskās mūzikas aprindās zināmi mākslinieki kā ELLIP, IIRIS, Rando Arand, Distorted Noise Architect, Fume un Karkasas no Lietuvas un Igaunijas.

Viena no “Baltic Trail” dalībnieku mākslinieku radošajām grupām nometnes laikā veidos imersīvās skaņas instalāciju, kuras rezultātu varēs redzēt 27. septembrī kultūras namā “Wiktorija” no plkst. 12.00-17.00. Līdzās tai, pirmoreiz Latvijā publikai būs iespēja pieredzēt imersīvās jeb telpiskās skaņas koncertu, kurš 26. un 27. septembrī kultūras namā “Wiktorija” tiks izrādīts vairākos seansos. Šis pasākums notiek sadarbībā ar Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas (LMTA) Mūzikas inovācijas centru un Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju (MPLab). Koncertā varēs dzirdēt LMTA Mūzikas inovācijas centra profesora Mantauta Krukauska, komponista Platona Buravicka, elektroniskās mūzikas producenta Elvi un citu mākslinieku priekšnesumi. Imersīvās skaņas koncerta telpa tiks apskaņota ar 17 sfēriski izvietotiem skaļruņiem, klausītājiem atrodoties skaņas sfēras iekšienē, nevis skaļruņu priekšpusē, kā tas būtu tradicionālā koncertā.

“Baltic Trail” nometnes noslēguma koncerts notiks 28. septembrī plkst. 23.00 kultūras centrā “Wise” sadarbībā ar Liepājas koncertzāli “Lielais dzintars” un tās rīkoto mūsdienu mākslas festivālu “Liepājas Mākslas forums”. Noslēguma koncertā dzirdēsim Baltijas nepieradinātās mūzikas koncertperformanču plejādi, kurā tiks akcentēti pēdējo gadu aktuālākie Baltijas eksperimentālās elektroniskās mūzikas skatuves projekti, no kuriem dzīvajā izpildījumā būs klausāmas gan dažādas deju mūzikas formu mutācijas un eksperimenti ar skaņu, gan klasiskākas elektroniskās mūzikas formas. Noslēguma koncertā uzstāsies Evija Vēbere, ELVI, SKD un Multilux no Latvijas, Karkasas, Distorted Noise Architect, Pijus Džiugas Meižis no Lietuvas un igauņu eksperimentālās elektroniskās mūzikas autsaiders Ratkiller.