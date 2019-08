Sācies festivāls "Summertime - aicina Inese Galante"

Šajā vakarā uz Dzintaru koncertzāles skatuves kāpa arī pasaulslavenā grupa no ASV Hypnotic Brass Ensemble, filmas “Bada spēles” skaņu ieraksta autori. Grupas mūzikas daudzveidība izpaužas muzikālo žanru kombinācijā no funk-rock līdz džezam un hiphopam. Klausītāji visos kontinentos, no Ņujorkas Carnegie Hall līdz leģendārajam džeza klubam Ronnie Scott’s Londonā, nemainīgi pavada grupas koncertus ar vētrainām ovācijām.