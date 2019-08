"Ziemeļblāzmā" turpinās laikmetīgās mākslas izstāžu programma

Andrejs Prigičevs ir restaurators un mākslinieks ar sev vien raksturīgu ironisku un provokatīvu tēmu skatījumu un formas rokrakstu. Iepriekšējās personālizstādes “Lāči pīpē zāli” (2017), “Dzeltenais sniegs prezidenta dārzā” (2017), “Seksīgie nelieši surikati” (2014) Kopš 1991. gada Prigičevs regulāri piedalījies kopizstādēs Liepājā, Rīgā, Kuldīgā, Viļņā, Klaipēdā, Tallinā un Helsinkos. To skaitā Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit" (2011), “Govju parāde Ventspilī” (2012), Latviešu mākslinieku laikmetīgās mākslas izstāde “30 no 30” (2015 LV/LT/EST), Piecu latviešu autoru darbu izstāde “Meklējumi” (2016), Liepājas vizuālās mākslas izstāde “Pilsētas skaņa mākslā” (2016), Izstāde "Hrestomānija, jeb - katram savs" (2017), Kurzemē dzīvojošu mākslinieku darbu izstāde “Kur zeme…” (2018) un izstādē “Tēlnieki atjaunotās Lietuvas simtgadei” Viļņā (2018).

Savukārt Jānis Noviks skatītājiem piedāvā instalāciju “Par to kā iemācīt robotiem labi pavadīt laiku”. Autora teksts par to: “Šī projekta ietvaros veidošu kinētisku instalāciju no paštaisītiem robotiem un mēģināšu radīt vidi un apstākļus, kuros roboti varētu labi pavadīt laiku. Izstāde ir reizē kā mana laboratorija, kur es spēlējos ar tehnoloģijām, kas nu jau ir pieejamas plašākai auditorijai. Mēģinu izprast darbā izmantoto tehnoloģiju pievilcību un spēju iepriecināt. Reizē, veidojot šos nieciņus, domāju par to potenciāli gigantisko ietekmi uz cilvēka dzīvi un par cilvēka paša “digitalizēšanos”, vaicājot, kā tad mēs labi pavadīsim laiku nākotnē. Šķietami autonomas, taču sākotnēji skatītāju vadāmas struktūras - roboti - pārvietosies telpā un, iesaistoties neparedzamām nejaušībām, sākotnējo kārtību un sistēmu nomainīs rotaļīgs un izklaidējošs haoss.”