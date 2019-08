Giljermo del Toro saņem zvaigzni Holivudas Slavas alejā

54 gadus vecais del Toro, kurš ieguvis divas ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvas, pazīstams ar sirreālu pasauļu radīšanu uz kino ekrāniem. Viņa populārāko filmu vidū ir kinolentes "The Shape of Water" ("Ūdens forma") un "Pan's Labyrinth" ("Pāna labirints").

No 9. augusta Latvijas kinoteātros sāks izrādīt del Toro uzrakstīto šausmu filmu "Šausmu stāsti tumšām novakarēm" (‘‘Scary Stories to Tell in the Dark’’).