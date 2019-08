Ražots Černobiļā: jau drīzumā varēs iegādāties degvīnu no "mirušās zonas" graudiem un ūdens

Tas ir pirmais patēriņa produkts, kas nāk no pamestās zonas ap kodolkatastrofas vietu.

Zinātnieku komanda sāka projektu, iestādot rudzus atsvešināšanas zonā. Destilēšanas procesā arī tika izmantots ūdens no zonas, kuru evakuēja pēc 1986.gadā katastrofas Černobiļas AES ceturtajā reaktorā.

Ieņēmumus no degvīna tirdzniecības plānots novirzīt Ukrainas reģioniem, kas joprojām izjūt pirms 33 gadiem notikušās katastrofas ekonomiskās sekas.

Viens no jaunā uzņēmuma "Chernobyl Spirit Company" dibinātājiem ir zinātnieks Genādijs Laptevs, kurš strādā Ukrainas Hidrometeoroloģijas institūtā Kijevā. Viņš norāda - "Atomik" degvīns ir apliecinājums tam, ka iespējams produktīvi izmantot Černobiļas atsvešināšanas zonas zemi.

"Mums nav zeme vienkārši jāpamet novārtā," uzsver Laptevs. "Varam to daudzveidīgi izmantot. Ir iespējams saražot produktus, kas pilnībā brīvi no radiācijas."

Daļēji šāds lēmums tika pieņemts tāpēc, ka destilācijas procesā no radiācijas skartiem graudiem var iegūt tīru, nepiesārņotu produktu. Tomēr profesors Smits uzsver, ka zinātnieku iecere bija ne tikai radīt neparastu alkoholisko dzērienu, bet arī atbalstīt Černobiļas atsvešināšanas zonas tuvumā esošos ciemus, kuru iedzīvotāji joprojām izjūt pirms vairāk nekā 30 gadiem notikušās kodolkatastrofas ekonomiskās sekas.

Peļņu no Černobiļas degvīna pārdošanas varētu novirzīt tuvējiem apdzīvotajiem ciemiem, viņš cer. Pārējā nauda tiks ieguldīta uzņēmuma attīstībā.

Profesors Smits nav vienīgais, kurš tā domā. Pēc amerikāņu miniseriāla "Chernobyl" ("Černobiļa") iznākšanas ievērojami palielinājās tūristu plūsma uz kodolkatastrofas apkaimi. Izmantojot reģiona no jauna iegūto popularitāti, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nācis klajā ar strīdīgi vērtētu plānu tur veicināt tūrismu.

Stratēģijas galvenais mērķis - izmantojot no jauna iemantoto sabiedrības interesi un potenciālās investīcijas, padarīt Černobiļu par vienu no galvenajiem Ukrainas ekonomikas cēlējspēkiem. "Šodien es parakstīju rīkojumu, kas iesāks atsvešināšanas zonas pārtapšanu vienā no jaunās Ukrainas izaugsmes punktiem," jūlijā paziņoja Zelenskis.