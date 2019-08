Vai nav lieliski? No mūsu puses - superīgas balvas un pavisam vienkārši spēles nosacījumi, jo viss, kas Tev, radio klausītāj, ir jāizdara - no 19. līdz 30. augustam jāklausās RETRO FM, jāgaida radio ētera vadītāja uzaicinājums piedalīties spēlē "ATKAL DIVNIEKS", jāpiezvana uz ēteru, jānoklausās trīs dažādi apgalvojumi no skolas programmas un jāpasaka, kurš no apgalvojumiem ir nepareizs.