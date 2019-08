Arhitektūras mistērija: kādēļ Āzijas pilsētu ēkās izbūvē caurumus?

Viens no slavenākajiem caurumu piemēriem ir Honkongas slavenā viesnīca "The Repulsive Bay". Viesnīcas vecākā daļa ir celta jau 1920. gadā, taču 1982. gadā piedzīvoja pārmaiņas - šeit piebūvēja milzīgu augstceltni ar caurumu vidū, bet veco viesnīcu nojauca. Šis bija viens no pirmajiem šāda veida arhitektūras piemēriem Āzijā, portālam CNN atklāja Martins Savjers, Honkongas un Šanhajas viesnīcu nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs.

1980. gadā Honkongā sākās masveidīga blokmāju celtniecība - šādas ēkas būvēja citu citai blakus, un katra no tām stiepās arvien augstāk un augstāk. Šādu māju ansambļi veidoja vizuālu sienu, kas bloķēja iedzīvotājiem skatu uz atlikušajām dabas ainavām - parkiem, jūru, mežiem vai dārziem, tāpēc daudzi arhitekti sāka iekļaut caurumus ēkā. Arī "The Repulsive Bay" bija viena no ēkām, kuras plānojumā iekļāva caurumu - tas paredzēts, lai vietējie iedzīvotāji un tūristi spētu redzēt jūru, atrodoties kalnā vai kādā no ēkām otrpus viesnīcai.