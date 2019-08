Ikšķile aicina Kariņu iztaujāt VARAM par reģionālo reformu

Neskatoties uz to, ka līdz pašvaldību un VARAM tikšanās dienai bija atlicis vairāk nekā mēnesis, 28.jūnijā no VARAM tika saņemta vien formāla atbilde, kurā vispārīgi izklāstīta jau visai sabiedrībai no masu informācijas līdzekļiem zināmā informācija, sacīja Dūša.