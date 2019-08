PTAC un pasākumu rīkotāji ciešāk sadarbosies, lai novērstu negodprātīgu biļešu tirdzniecību

EM atzina, ka iepriekšējos gados ir dzirdēts par gadījumiem, ka Latvijā tiek izsludināts liels izklaides pasākums vai kāda populāra izpildītāja koncerts, tiek sākts tirgot biļetes, kas nereti nav lētas, taču pēc kāda laika top zināms, ka pasākums tiek atcelts, pasākuma organizators izvairās no atbildības un patērētājiem rodas problēmas ar finanšu līdzekļu atgūšanu.

Ar mērķi nākotnē nepieļaut līdzīgu situāciju rašanos un izskaustu negodīgu komercpraksi pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā, EM, PTAC un Latvijas Pasākumu producentu asociācija, kā arī nozares komersanti vienojās par ciešākas sadarbības izveidi starp valsts pārvaldi un nozari, nostiprinot to sadarbības memorandā par godīgu komercpraksi pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā.

"Memoranda būtība paredz to, ka PTAC sniegs informāciju nozarei par negodīgas komercprakses gadījumiem un nozares dalībnieki pārtrauks jebkādu sadarbību ar negodīgo komersantu. Godīgas uzņēmējdarbības un augstākas patērētāju tiesību aizsardzības nodrošināšanā būtiska loma ir arī iedzīvotājiem, tāpēc aicinu arī pasākumu apmeklētājus ziņot PTAC par komersantu negodīgas rīcības gadījumiem," stāstīja Nemiro.

Saskaņā ar memorandu, nozares dalībnieki informēs PTAC un sniegs attiecīgus pierādījumus, ja to rīcībā nonāks informācija par iespējamu negodīgu komercpraksi, kā arī atturēsies no turpmāku darījumu veikšanas ar uzņēmēju, par kuru ir saņemta informācija no PTAC, ka šis uzņēmējs īsteno negodīgu komercpraksi. Tāpat nozares uzņēmumi, konsultējoties ar PTAC, apņēmušies izstrādāt labas prakses kodeksu.