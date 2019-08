Klajā nāk otrā grāmata par Kormoranu Straiku - "Baltā nāve"

Šeklvelas uzšķērdējs ir noķerts un ielikts aiz restēm, Robina apprecējusies ar Metjū, Kormoranam ir jauna draudzene un birojam – vairākas jaunas lietas. Arī preses labvēlība gādā, lai Straika popularitāte augtu. Sācies mierīgas labklājības laiks, un viss ritētu lieliski, bet kādudien Straika birojā ierodas dīvains puisis. Billijs apgalvo, ka bērnībā redzējis šaušalīgu noziegumu, un vēlas, lai detektīvs to atklāj. Straiks cenšas izdibināt ko vairāk, bet nervozais jauneklis panikā aizbēg. Viņa emocionālais stāsts tomēr atstājis dziļu iespaidu, un Straiks sāk izmeklēšanu... Iespaidīgi biezajā romānā (704 lappuses!) sadzīvo dažādi ļautiņi – no pašām augstākajām aprindām līdz klaidoņiem Londonas ielās: lordi un hipsteri, vēsas lēdijas un sirsnīgas hipijmeitenes, pretkara kustības cīnītāji un bijušie armijnieki, blēdīgi žurnālisti un pleiboji bez sirdsapziņas, bez tam būtisku lomu romānā spēlē arī kāds balts zirgs. Daļa spraigās darbības risinās Lielbritānijas parlamentā, iepazīstinot lasītājus ar intriģējošiem stāstiņiem no visnotaļ mūsdienīgas britu politikas “virtuves”. Satricinājumi gadās arī Straika privātajā dzīvē, bet lieliskais romāna nobeigums mudina cerēt, ka Roberts Galbraits šobrīd cītīgi strādā pie nākamās grāmatas.