Uz Liepājas šosejas netālu no Aizputes bloķēta satiksme

Šodien ap pulksten 13:30 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Durbes novadā, Vecpils pagastā uz autoceļa A-9 ir notikusi divu smago automašīnu sadursme. Viena no automašīnām ir aizdegusies. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes rīcībā ir informācija par to, ka šajā negadījumā ir divi bojāgājušie.