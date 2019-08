Aptuveni 15 kilometrus no Japānas bēdīgi slavenās lielpilsētas Nagasaki stāv pasaulē lielākā pamestā pilsēta - Hašimas sala jeb tā dēvētā Kaujas kuģu sala. Sākotnēji sala bija paredzēta ogļračiem un viņu ģimenēm, bet vēlāk notikumi uz salas ņēma pretēju - pat traģisku pagriezienu - šeit tika paverdzināti karagūstekņi, no kuriem daļa mira turpat uz salas. Kopš 2015. gada pamestā sala ir iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā un ir viens no populārākajām "tumšā tūrisma" galamērķiem.

Hašimas vēsture aizsākās 1810. gadā, kad 6,3 hektārus plašo saliņu iegādājās japāņu uzņēmums Mitsubishi, saskatot potenciālu ogļraktuvju izveidei. Drīz vien sākās salas apbūvēšana, bet tikai 1890. gadā te sāka ogļu rakšanu. Kopumā salā tika izbūvētas četras ogļraktuves, no kurām viena ir savienota ar blakus esošo salu. Līdz 1916. gadam uz salas neviens pastāvīgi nedzīvoja, strādniekus uz to nogādāja darba kuģis, taču līdz ar Pirmo pasaules karu auga pieprasījums pēc oglēm, tādēļ Hašimā sākās aktīva apbūve un ogļrači ar ģimenēm pārcēlās uz dzīvi salas daudzstāvu mājās.

Salai tika piebūvēta milzīga betona siena, kas to pasargātu no postošajiem taifūniem, bet pilsētas iekšienē cita pēc citas tapa blokmājas, skola, bērnudārzs, slimnīca, jumtu dārzi, veikali un pat arkādes spēļu zāle, kino, peldbaseins un naktsklubs. Sākotnēji dzīve uz salas bija teju vai mietpilsoniska - salas vīrieši strādāja ogļraktuvēs, bet sievietes veica vienkāršus darbus vai rūpējās par mājsaimniecību. Taču ilgi miers uz salas neuzkavējās.

Pēc kara beigām Hašimas salas iedzīvotāju skaits turpināja pieaugt, un 1959. gadā tas sasniedza maksimumu - 6,3 hektāru plašajā teritorijā dzīvoja 5260 cilvēki. Taču drīz vien Japānā ogles aizstāja nafta - ogļraktuves masveidā sāka savu norietu un Hašimas sala nebija izņēmums. Jau 1974. gada janvārī Mitsubishi oficiāli slēdza raktuves un aprīlī salu atbrīvoja no iedzīvotājiem. Pēc slēgšanas tūristiem vai nejaušiem ceļotājiem uz salas bija aizliegts izkāpt līdz 2002. gadam, kad Mitsubishi to atdeva Takašimas pilsētai. Īpašnieku maiņa ļāva salu apmeklēt dokumentālo filmu veidotājiem un fotogrāfiem, bet 2009. gadā salu atvēra tūristiem. Šobrīd sala ir lielisks piemērs tam, kas notiek ar pilsētu, kad to pamet cilvēki un to pārņem daba.