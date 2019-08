Latviešu mūziķis Kriss Noa (Chris Noah) jeb 24 gadus vecais Krists Indrišonoks jau paspējis iekarot pašmāju klausītāju sirdis ar tādiem hitiem kā "River", "Fall Through", "Inside Out", "You" un "Spark". Nedēļas nogalē viņš uzstājās Liepājas festivālā "Summer Sound". Aplūko foto no koncerta!