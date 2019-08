LOSP: Vasaras sezonā lauksaimniecībā iztrūkst vismaz 20% darbaroku

Treibergs norādīja, ka negatīvi vērtējama arī milzīgā Latvijā pie varas esošo politisko spēku pretestība pret darbaspēka ievešanu, aizbildinoties ar vietējā darba tirgus protekcionismu. "Sezonas strādnieku ievešana gan nav bīstama. Viņi ļoti kontrolēti tiek ievesti un tikpat kontrolēti izvesti, turklāt Latvijā vēl tiek samaksāti sociālie nodokļi, no kuriem šiem cilvēkiem neko nevajadzēs, jo ne viņi šeit saņems pensijas, ne slimības pabalstus. Labklājības ministrija jau to visu ļoti labi saprot, bet ar to arī viss beidzas," viņš sacīja.