Sākusies biznesa ideju pieteikšana «Ideju kausā 2019»

«Ideju kauss ir pierādījis, ka spēj iet cauri laikiem un pat pārvarēt ekonomiskās krīzes. Iepriekšējos desmit gados esam saņēmuši vidēji 150 pieteikumus gadā un strādājuši ar aptuveni 350 to autoriem. Ideju kauss vienmēr gājis līdzi laikam un pat centies to apsteigt, un arī šogad piedāvājam vebinārus otrās kārtas dalībniekiem. Tie būs pavisam seši un dalībnieki, jo īpaši reģionos, varēs aktīvi iesaistīties apmācībās, uzdot jautājumus, netērējot laiku ceļam uz Rīgu,» ar konkursa aktualitātēm iepazīstināja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tehnoloģiju pārneses departamenta direktors Edgars Babris.

«Ar gandarījumu vērojam, kā Rīgas Drosmes grants palīdzējis pagājušā gada dalībniekiem, un arī šogad Rīgas Dome piešķirs finansējumu 25 dalībniekiem no galvaspilsētas gudrajā naudā, ko varēs izlietot kādā no pilsētas augstskolu biznesa inkubatoriem. Šogad mums pievienojusies Rīgas Stradiņa universitāte, tādējādi sadarbojamies ar jau septiņiem augstskolu biznesa inkubatoriem,» atbalstu solīja Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta vadītājs Dāvis Bičkovičs.

«Ideju kausā līdz šim piedalījušies gan skolu absolventi, kuri meklē nodarbošanos dzīvē, gan nobrieduši profesionāļi, kuri strādā kādā uzņēmumā un vēlas notestēt kādu savu ideju. Man vienmēr bijis interesanti skatīties, kā šie cilvēki un viņu idejas mainās no pieteikšanās brīža līdz finālam. Ne velti saka, ka veiksme ir lēkāšana no neveiksmes uz neveiksmi, nezaudējot entuziasmu. Ja vēlies kaut ko panākt, visu laiku jāmēģina, jātestē, jākustas. Dalībnieki mācās, kā padarīt savu produktu labāku, kā to prasmīgāk pasniegt un pārdot, un tas sniedz tieši to, kas biznesā nepieciešams – nemitīgu attīstību,» sacīja viena no mentorēm, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore Kristīne Bērziņa.