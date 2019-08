Lokarno kinofestivālā strādā trīs Latvijas jaunie producenti

Lokarno festivāla ietvaros no 9. līdz 11. augustam jau piekto reizi darbosies jauno producentu sadarbības platforma Match Me!, kas tiek organizēta sadarbībā ar Baltijas valstu kino centriem, Cinema do Brasil, Izraēlas filmu fondu, Instituto Luce Cinecittà – Filmitalia, Meksikas filmu institūtu, Polijas filmu institūtu un "Swiss Films". Iniciatīvas Match Me! mērķis ir jaunu, perspektīvu producentu un jaunu filmu kompāniju pieredzes un atpazīstamības veicināšana. Jaunie producenti apmeklēs Lokarno festivāla industrijas sadaļu un īpaši organizētā programmā ar savu darbu iepazīstinās potenciālos līdzproducentus, fondus, filmu izplatītājus un citus nozīmīgus industrijas pārstāvjus. Platformu programmas "Media" ietvaros atbalsta Šveices Kultūras birojs.