NVO šobrīd ir vismaz četri pretendenti SIF padomes priekšsēdētāja amatam

Viņa norādīja, ka NVO pārstāvji šobrīd izskata visus iespējamos variantus, tāpēc šobrīd ir vismaz četri iespējamie kandidāti. Siliņa gan atteicās paust konkrētu cilvēku vārdus, norādot uz to, ka šo cilvēku vārdi tāpat jau ir "apritē". Vienlaikus viņa atklāja, ka pretendentu vidū ir gan SIF padomes locekļi, gan arī citi NVO sektora biedri.

Jau ziņots, ka NVO paziņojusi par plānu SIF padomes priekšsēdētāja amatam virzīt savu pretendentu no NVO vidus.

SIF padomes locekle, laikmetīgās mākslas centra "Kim?" izpilddirektore Ruduša iepriekš pauda cerību, ka izdosies izvirzīt savu kandidātu priekšsēdētāja amatam. "Es ceru, ka mēs to varēsim izdarīt. Redzēsim, cik liela būs mums teikšana, un vai pietiks laiks, lai vienotos," teica Ruduša.

"Ņemot vērā šos apstākļus, Abu Meri nevarēja savietot esošos pienākumus ar darbu SIF padomē, līdz ar to par premjera pārstāvi šajā padomē ir nozīmēts Kariņa štata padomnieks Parādnieks, kuram ir ilgstoša pieredze darbā ar nevalstisko sektoru. Parādnieks ir apliecinājis, ka cieši sadarbosies ar Abu Meri, kurš iespēju robežās arī piedalīsies SIF padomes sēdēs," atzina Sabajevs.

Parādnieks aģentūrai LETA pastāstīja, ka pretendēs uz padomes vadītāja amatu un fonda darbu iecerējis padarīt efektīvāku un caurspīdīgāku. Viņš norādīja, ka pie SIF darba uzlabošanas plāno strādāt, esot fonda padomē un neatkarīgi no jautājuma par padomes vadītāja amatu. Reizē viņš ir gatavs to ieņemt, ja padomes pārstāvji par to vienosies.