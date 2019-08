Baltijas jūras dokumentālo filmu forums izziņo programmu

Foruma filmu skati Rīgā kinoteātrī “K.Suns” otrdien, 3. septembrī, atklās nīderlandiešu režisores un mākslinieces Saskijas Bodekes filma “Grīneveja alfabēts” (The Greeneway Alphabet, 68 min, 2017, Nīderlande) – negaidīti vitāls un atklāts vēstījums par režisores dzīvesbiedra, leģendārā kino autora Pītera Grīneveja, radošo pasaules skatījumu, attiecībām ar ģimeni, mākslu un kino. Pēc seansa skatītāji aicināti piedalīties kinozinātnieces, Nacionālā Kino centra vadītājas Ditas Rietumas sarunā ar filmas režisori.

Latvijas reģionos tiks izrādītas trīs foruma filmas. Ķīniešu režisoru Naņfu Vanas un Dzjalinas Džanas darbs “Dzimusi Ķīnā” (One Child Nation, 89 min, 2019, ASV) ļaus ielūkoties vienā no noslēpumainākajiem sociālajiem eksperimentiem cilvēces vēsturē, dziļi personiski stāstot par “dzimstības kontroles politikas” ieviešanu un ietekmi uz pasaules milzīgāko kopienu. Somu režisores Rētas Huhtanenas filma “Molenbēkas dievi” (Gods Of Molenbeek, 73 min, 2019, Somija) ir nebēdnīgā rotaļīgumā notverts divu Briseles multikulturālajā vidē augošu puiku bērnības portrets, kas apliecina, ka draudzības spēks ir lielāks par pieaugušo izveidotajām etnisko un reliģisko aizspriedumu barjerām. Trešdien, 4. septembrī pēc filmas seansa Rīgā kinoteātrī “K.Suns” skatītājiem būs iespēja tikties ar režisori R. Huhtanenu klātienē.