Tirgošanās Rīgas domē: Saskaņa atbalstīs Burovu, ja Vladovai un Bergmanim tiks vicemēru krēsli

"Saskaņas" skatījumā viens no vicemēra amatiem pienāktos Sandrim Bergmanim, bet otrs - frakcijas vadītājai Annai Vladovai. "Neatkarīgo deputātu frakcijas" vadītājs Valērijs Petrovs gan iepriekš apliecināja, ka viņa frakcija nekādā gadījumā neatbalstītu Bergmaņa nonākšanu šajā amatā. Maija beigās tieši šis jautājums bija par pamatu četrotnes izslēgšanai no "Saskaņas ".

Līdzšinējās opozīcijas sastāvā ir palikuši 25 domnieki - četri no "Vienotības", seši no nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, septiņi no Jaunās konservatīvās partijas un astoņi no partijas "Latvijas attīstībai".