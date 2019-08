Triatlona sacensību laikā ierobežos satiksmi

Saistībā ar triatlona sacensību „Rīgas Triatlons 2019” – Eiropas Junioru kausa izcīņas sprinta distancē rīkošanu no 10. augusta plkst. 18.00 līdz 11. augustam plkst. 17.00 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Mūkusalas ielā, posmā un virzienā no Bieķensalas ielas līdz Akmeņu ielai. Par to TVNET informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Aira Šmelde.