Piekļūstot personu datiem, krāpnieki Kurzemē no kādas sievietes izkrāpuši 150 000 eiro

Kurzemē par krāpšanas gadījumiem ir sākti kriminālprocesi. Krāpniekiem pārskaitītās naudas summas ir ievērojamas - no 700 eiro līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošu eiro. Lielākais naudas pārskatījums no kāda liepājnieka šogad ir bijis 104 000 eiro. Tāpat kāda sieviete šogad vērsās Valsts policijā ar iesniegumu, ka pagājušā gada beigās ir veikusi pārskaitījumu 150 000 eiro apmērā.

Cilvēkiem tiek dotas norādes lejupielādēt kādu no attālinātās piekļuves aplikācijām. Sarunas laikā viņiem arī tiek lūgts ielogoties savā bankas kontā. Pēc tam krāpnieki no viņu banku kontiem noskaita lielas naudas summas, kurus ar saviem internetbankas datiem apstiprina paši cietušie. Naudas pārskaitījumi tiek veikti uz fizisku un juridisku personu ārzemju kontiem. Cietušie savos datoru ekrānos ne vienmēr redz īstās darbības, bet gan to, ko krāpnieki vēlas, lai viņi redzētu - atsevišķos gadījumos iepriekš izveidotu filmiņu.