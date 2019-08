Del Toro jaunā šausmu filma netiek galā ar asa sižeta filmu zvaigznēm

Līderis otro nedēļu nemainīgs - režisora Deivida Līča asa sižeta filma "Hobss un Šovs" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), ziņo "collider.com".

Filma, kurā galvenās lomas atveido trīs asa sižeta filmu spīdekļi - Dveins Džonsons (Dwayne Johnson), Džeisons Steitems (Jason Statham) un Idriss Elba (Idris Elba), nedēļas griezumā iekasējusi 25 miljonus dolāru.

Anotācija: Kad kiberģenētiski uzlabotais Brikstons savā īpašumā iegūst bioloģisku ieroci, kas var iznīcināt visu cilvēci, un veikli apved ap stūri izcilo un bezbailīgo Mi6 aģenti (Vanesa Kirbi), kura izrādās arī Dekarda Šova māsa, senajiem ienaidniekiem nākas sadarboties, lai tiktu galā, iespējams, ar vienīgo džeku visā pasaulē, kurš ir vēl negantāks par viņiem abiem kopā.

Grāvējs "Hobss un Šovs" atver jaunu nodaļu skatītāju iecienītajā "Fast & Furious" (Ātrs un bez žēlastības) franšīzē, vedot skatītāju apkārt visai pasaulei - sākot no Losandželosas un Londonas ielām līdz pat Černobiļai un sulīgi zaļajai Samoa salai.

Filmas reklāmas rullītis.

Tikmēr Gijermo del Toro jaunā filma iekasējusi 20,8 miljonus.

Anotācija. Amerika, 1968. gads, gaisā virmo pārmaiņas, bet kādā mazpilsētā tālu no lielpilsētu kņadas jau paaudžu paaudzēs jaušama Belouzu dzimtas drūmo noslēpumu ēna. Pilsētas nomalē joprojām atrodas savrupnams, kurā kāda jauna meitene vārdā Sāra Belouza pavadīja mokpilnu dzīvi, rakstot šausmu stāstus. Pusaudžiem, kas pēc daudziem gadiem atradīs Sāras baiso grāmatu, šie stāsti kļūs vairāk nekā reāli.

Filmas notikumi balstīti uz 80. gados izdotām bērnu šausmu stāstu grāmatām. Grāmatu autors, rakstnieks Elvins Švarcs iedvesmu smēlies no dažādiem folkloras nostāstiem. Pateicoties tam, ka stāsti bija izdevušies bērnu grāmatu standartiem netipiski biedējoši, daudzas amerikāņu skolas to izvēlējās neiekļaut savās bibliotēkās. Neskatoties uz to, grāmatas kļuva ļoti pieprasītas un laika posmā no 1981. līdz 1991. gadam tika izdotas veselas trīs ‘‘Šausmu stāsti tumšām novakarēm’’ grāmatas. Nav šaubu, ka daļa nu jau pieaugušo lasītāju joprojām nespēj aizmirst tajās aprakstītos notikumus.

Filmu “Šausmu stāsti tumšām novakarēm” režisējis Andrē Ovredāls (“Dēmona autopsija”), scenārija autori – divu “Oskara” balvu ieguvējs Gijermo del Toro (“Ūdens forma”) un brāļi Dens un Kevins Hēgemeni (“Lego Ninjago filma”). Galvenajās lomās - Dīns Noriss (seriāls “Pārkāpt robežu”), Zoja Mārgarita Koleti (“Mežonīgā dzīve”), Maikls Garza (“Bada spēles: Zobgaļsīlis. 1. daļa”), Ostins Zeižers (“Dūru cīņa”) un Geibriels Rašs (“Viesnīca "Diženā Budapešta").

Filmas reklāmas rullītis.

Jaunajai studijas "Disney" filmai "The Lion King" ("Karalis Lauva") 3. vieta. Filma nedēļas griezumā iekasējusi 20 miljonus dolāru.

Anotācija: Karalim Lauvam (Mufasam) piedzimst mantinieks Simba, kuram nākotnē būs jāstājas tēva vietā. Taču Mufasas skaudīgais brālis «Hamleta» stilā pārņem varu, liekot Simbam bēgt. Simba atrod jaunus draugus, jaunu skatījumu uz dzīvi, taču viņa liktenis joprojām ir kļūt par likumīgo karali.

"Karalis Lauva" ir klasiskas Disneja animācijas filmas pārveidota versija, kas plānota šogad. Iecerētas vēl filmas "Maleficent: Mistress of Evil" un "The Lady and the Tramp".

4. vietā ģimenes piedzīvojumu filma "Dora and the Lost City of Gold" (Dora un zudusī Zelta pilsēta), kurā galvenās lomas atveido 18 gadus vecā Izabela Monera (Isabela Moner), Maikls Penja (Michael Peña) un Eva Longorija (Eva Longoria).

